Экспорт украинского зерна в августе упал на 63 %

Украинский агросектор подсчитывает убытки из-за срыва экспортного сезона. Экспорт зерновых культур за рубеж в августе рухнул на 63 % по сравнению с тем же месяцем 2025 года.

По данным Нацбанка страны, поставки семян масличных культур также сократились почти наполовину.

Главная причина падения - логистический кризис в акватории Черного моря и потеря значительной части портовых складских помещений для хранения зерна. Также ситуация ухудшилась из-за роста страховых взносов: судовладельцы отказываются рисковать и отправлять корабли в опасную зону.

Попытки перенаправить потоки зерна по альтернативным маршрутам также оказались безуспешными, поскольку ключевая речная артерия - Дунай - обмелела до исторических минимумов из-за летней засухи.