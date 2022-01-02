Экспозиция празднования Нового года во время Великой Отечественной войны открылась в Музее Победы в Москве

В ход шло практически все для того, чтобы создать елочные игрушки, праздничную атмосферу, конечно же, у детишек, поскольку война вносила коррективы в их мирную жизнь. И одним из интересных экспонатов, который находится на выставке у нас в Музее Победы, был главный новогодний волшебник Дед Мороз из ваты. В годы Великой Отечественной некоторая часть ваты использовалась в меньшей степени для изготовления елочных игрушек, в большей степени использовалась на медицинские нужды. Но вот такой новогодний элемент, который и сегодня присутствует в наших домах в мирное время, изготавливался из ваты.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы в г. Москве