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Экспозиция празднования Нового года во время Великой Отечественной войны открылась в Музее Победы в Москве
Дед Мороз из ваты, самодельные гирлянды и грецкие орехи как украшение на новогоднюю елку. В Музее Победы Москвы открылась выставка, которая рассказывает о том, как праздновали Новый год во времена Великой Отечественной войны. Вся промышленность работала на фронт, поэтому елку чаще всего украшали фигурки самолетов, танков, солдатиков и автомобилей того времени. Стеклянные игрушки были большой редкостью, и чтобы создать праздничную атмосферу, в ход шли все подручные средства. Многие елочные украшения делали вручную. Гирлянды создавали из бумаги и картона, а сами игрушки заменяли грецкие орехи, мандарины из папье-маше и конфеты из фольги.
В ход шло практически все для того, чтобы создать елочные игрушки, праздничную атмосферу, конечно же, у детишек, поскольку война вносила коррективы в их мирную жизнь. И одним из интересных экспонатов, который находится на выставке у нас в Музее Победы, был главный новогодний волшебник Дед Мороз из ваты. В годы Великой Отечественной некоторая часть ваты использовалась в меньшей степени для изготовления елочных игрушек, в большей степени использовалась на медицинские нужды. Но вот такой новогодний элемент, который и сегодня присутствует в наших домах в мирное время, изготавливался из ваты.
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Главным подарком на Новый год были письма с фронта. Это были не праздничные открытки, а скромные фронтовые треугольники с поздравлениями и рассказами о себе. Нередко пожелания счастья сочетались с грустью разлуки. Но в тылу каждая семья мечтала получить именно такой подарок, ведь это вселяло надежду, что человек жив.
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