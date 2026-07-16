Экстремальная жара бьет по урожаю пшеницы и ячменя в Европе

Германия теряет урожай из-за экстремальной жары - в стране уже фиксируют проблемы со сбором зерновых. В связи с этим прогноз валового сбора на этот год снижен на 5,6 %.

Неблагоприятная ситуация и во Франции - в этом году производство мягкой пшеницы в стране достигнет 32 млн т, что на 4 % ниже по сравнению с 2025 годом. Снижение урожайности составит в среднем около 70 % с гектара. Прогнозируется также сокращение урожая ячменя на 6 %.