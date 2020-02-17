Экстремальная посадка в условиях шторма в Великобритании

, который сейчас бушует в Британии, едва не стал причиной трагедии для пассажиров самолета. В аэропорту Хитроу лайнеру пришлось садиться в экстремальных погодных условиях: из-за сильного ветра “Эйрбас” завис над посадочной полосой. Посадить машину удалось только боком.