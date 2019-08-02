Экстремальная жара добралась до Гренландии

Температура в верхней точке острова уже поднялась практически до нуля. А это грозит новым антирекордом. Самое сильное таяние было зафиксировано семь лет назад. Тогда гренландский щит, второй по величине в мире, терял в секунду более 14-ти тысяч тонн льда. Только за июль этого года в Гренландии растаяли 160 миллиардов тонн. Такого объема хватит, чтобы заполнить 64 миллиона олимпийских бассейнов.