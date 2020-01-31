Экстремальная жара и усиление ветра угрожают австралийской столичной территории

В связи с лесными пожарами там объявлено чрезвычайное положение. По данным экстренных служб, площадь пожара к югу от Канберры составляет уже более 18 тысяч гектаров - почти 8 % территории региона. Огонь подбирается к южным жилым кварталам австралийской столицы. Волна жары обрушилась на Мельбурн и Канберру, а уже в выходные + 45 ожидается в Сиднее. По мнению властей, последствия ситуации могут быть хуже, чем после разрушительного огненного бедствия в 2003 году. Население готовят к эвакуации.