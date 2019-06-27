Экстремальная жара накрыла Старый Свет

Она уже привела к первым жертвам. Трое погибли во Франции. Там объявили третий из четырех возможных уровней опасности. До конца недели в ряде стран ожидаются исторические рекорды: столбики термометров могут достигнуть 47-градусной отметки. Как от зноя спасаются европейцы и утешают ли прогнозы синоптиков? Расскажет Вадим Мартишевский.



Европа изнывает от аномальной жары. Те, кто вынужден долгое время находиться на воздухе, при виде фонтана или водоема не упускают возможности задержаться у него. Рекордные для июня температуры зафиксировали во Франции. Синоптики опасаются событий 16-летней давности, когда из-за жары погибли более 15 000 человек. Больницы были переполнены. Власти Пятой республики уверяют, что подобная ситуация не повторится.



Эммануэль Макрон, президент Франции: "В отделениях скорой помощи повышена бдительность. В домах престарелых – тоже. Принимаются также меры профилактики: увлажнение, дополнительная помощь".



Предупреждение об опасности жары выпустили в Бельгии. Жителей и туристов призывают пить больше литра воды в день, воздерживаться от алкоголя, закрывать окна и шторы, носить легкую одежду из натуральных тканей и не забывать о головных уборах.



Бороться за прохладу в знойные июньские дни приходится не только людям, но и животным. Каждый из живущих в зоопарке Вены орангутанов придерживается своей тактики: один из самцов поливает себя из шланга, другой пьет холодную воду, а самка предпочитает проводить время под мокрой простыней.



Жаркая погода царит в Швейцарии, Австрии, Чехии, северной Италии, Испании и на юге Германии, где горят 70 гектаров леса. Волну зноя оценивают как самую интенсивную за десятилетие. Причиной послужили горячие воздушные массы, поступающие из Сахары. Синоптики прогнозируют, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы.