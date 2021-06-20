Экстремальная жара в Киеве

В то же время на другие города Украины обрушились опасные грозы. Сильные порывы ветра и ливни спровоцировали отключение электричества более чем в 50 населенных пунктах. По данным спасателей, основной удар стихия нанесла по Донецкой и Днепропетровской областям. В Днепре двухдневные интенсивные дожди затопили десятки жилых домов и более сотни домохозяйств.

