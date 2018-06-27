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Экстремальная жара в Великобритании спровоцировала серьезные природные пожары

Жители более 30 домов эвакуированы из-за очагов возгорания возле Манчестера. К ликвидации стихии привлекли военных. К счастью, жертв нет. Работу пожарных осложняет сильный ветер.

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