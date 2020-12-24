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Экстремальное похолодание: в Сибири - минус 45ºС
Сибирь встречает зимние праздники лютыми морозами:там минус 45 и даже 50 градусов по Цельсию! Принес такую стужу арктический антициклон.Из-за экстремальных температур отменили школьные занятия в РеспубликеКоми, в Якутии, на севере Красноярского края, на Ямале и в Югре. Водителейпросят без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, особенно натрассы, где нет инфраструктуры для обогрева.
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