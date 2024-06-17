Экстремальные карусели - в России после попадания молнии в ГРЭС перестало работать колесо обозрения

Развлечения с элементом экстрима. В российском Нефтекамске после попадания молнии в ГРЭС перестало работать колесо обозрения. На высоте застряли 6 человек, в том числе 3 ребенка. Им оперативно пришли на помощь спасатели, пока велась работа над подключением резервного питания.

