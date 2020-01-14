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Экстремальные ливни в Дубае

Эксперты говорят, что таких сильных дождей не было в крупнейшем городе ОАЭ почти 30 лет. Многие улицы мегаполиса ушли под воду. В воздушной гавани заблокированы сотни отдыхающих. Отменены или отложены сотни авиарейсов. После дождя пошел град. 1 человек погиб.

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