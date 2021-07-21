ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Экстремальные погодные условия в Румынии

В результате наводнения в уездах Сату-Маре и Яссы погибли 2 человека. От ливневых дождей страдает большая часть территории страны. Вода уже проникла в сотни домов, десятки местных жителей эвакуированы. Мощные порывы ветра обесточили несколько деревень. Вода заблокировала доступ к отдаленным от крупных городов поселениям.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все