Экстремальные погодные условия в Румынии

В результате наводнения в уездах Сату-Маре и Яссы погибли 2 человека. От ливневых дождей страдает большая часть территории страны. Вода уже проникла в сотни домов, десятки местных жителей эвакуированы. Мощные порывы ветра обесточили несколько деревень. Вода заблокировала доступ к отдаленным от крупных городов поселениям.