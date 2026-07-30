Экстренная эвакуация на курортах Турции: зафиксировано 90 очагов возгорания

В курортной Турции идет экстренная эвакуация. В провинции Мугла бушуют масштабные лесные пожары. Из опасной зоны спасатели уже вывезли более 700 человек. Огонь подошел к жилым кварталам.

Из-за сильного задымления властям пришлось полностью эвакуировать государственную больницу в округе Сейдикемер. Огонь уже уничтожил или повредил свыше 50 строений. Власти страны заявляют, что по всей республике зафиксировано 90 очагов возгорания.

Из-за нулевой видимости перекрыта важнейшая автомагистраль между Антальей и курортом Фетхие. Тушение осложняют сорокаградусная жара и сильный ветер.

В ликвидации ЧП задействованы десятки пожарных расчетов, вертолеты и авиация.