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Экстренная посадка на Гавайях. Более 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности

ЧП в небе. Около 40 пассажиров самолета, летевшего из Торонто в Сидней, пострадали от сильной турбулентности. Из них более 30 были доставлены в больницу Гонолулу, после того, как лайнер авиакомпании Air Canada вынужденно сел на Гавайях. В основном у людей ушибы головы, шеи, спины, повреждения конечностей. Среди пострадавших дети и пожилые люди. Всего на борту "боинга" находилось 269 пассажиров.

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