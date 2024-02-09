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Экстренное обращение Байдена к нации состоялось сразу после интервью Владимира Путина
Менее чем через час после выхода интервью Путина глава Белого дома выступил с экстренным спецобращением к нации. В выступлении он пытался оправдаться за хранение секретных документов дома.
Байден заявил, что закон не нарушал и является лучшим кандидатом в президенты США, так как "самый квалифицированный" для этого поста. Он также обвинил Трампа, который ранее был в подобной ситуации.
Особую боль у Байдена вызвали слова прокурора о том, что главу Белого дома нельзя привлекать к суду, иначе перед присяжными предстанет "пожилой мужчина с благими намерениями и слабой памятью". Обиженный американский лидер, впрочем, невольно подтвердил правоту прокурора, умудрившись включить Мексику в регион Ближнего Востока: "С самого начала президент Мексики Сиси не хотел открывать ворота для гуманитарной помощи. Я его убедил, а также Биби со стороны Израиля".
Очевидно, имелся в виду президент Египта.
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