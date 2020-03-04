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Экстренное заседание Совета ЕС по мигрантам пройдет в Брюсселе

Совет ЕС соберется сегодня на экстренное заседание по сложившейся ситуации с беженцами из Сирии. Министры иностранных дел из 27 стран обсудят решение Президента Турции Эрдогана не препятствовать потоку мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
Главы МИД рассмотрят возможностьоказания помощи Греции и Болгарии в патрулировании внешней границы ЕС, в том числе и финансово - планируется выделить Греции до 700 миллионов долларов.

Реджеп Эрдоган принял решение открыть границы Турции для беженцев

Реджеп Эрдоган принял решение открыть границы Турции

для беженцев после обмена ударами между Анкарой и сирийской армией. Тогда

в провинции Идлиб погибли более 30 турецких военных

. Потоки мигрантов хлынули к границе Турции с Грецией. Там произошли многочисленные столкновения с греческой полицией. Силовики применяли слезоточивый газ.

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