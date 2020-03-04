Экстренное заседание Совета ЕС по мигрантам пройдет в Брюсселе

Совет ЕС соберется сегодня на экстренное заседание по сложившейся ситуации с беженцами из Сирии. Министры иностранных дел из 27 стран обсудят решение Президента Турции Эрдогана не препятствовать потоку мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.

Главы МИД рассмотрят возможностьоказания помощи Греции и Болгарии в патрулировании внешней границы ЕС, в том числе и финансово - планируется выделить Греции до 700 миллионов долларов.



