Экстренную помощь у правительства запросили скотоводы Испании, занятые выращиванием быков для корриды. Индустрия из-за карантинных мер быстро приходит в упадок. Сейчас в стране тысячи животных остаются на фермах, поскольку массовые мероприятия запрещены. А к боям допускают лишь четырехлетних быков. Перестарков отправляют на бойню. В Испании выращивают быков для коррид, которые проводятся не только в самой стране, но и в южной Франции и Лаітинской Америке.



