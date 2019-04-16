Во Франции экстренные службы ликвидируют остаточные возгорания в соборе Парижской Богоматери. Основную структуру Нотр-Дама удалось спасти, однако ситуация остается сложной. Выгорели 2/3 площади крыши, обрушился шпиль и часть нефа. Символ Парижа и один самых известных памятников в Европе загорелся накануне вечером. Огонь тушили 9 часов. Легкую травму получил один из 400 пожарных, пострадали и двое полицейских. Катастрофу транслировали в прямом эфире по всему миру. Парижане собирались в группы и пели молитвы.





Уже известно, что несущие конструкции не пострадали. Огонь не затронул реликвии. Уцелели великие для всех христиан святыни - фрагмент тернового венца Иисуса Христа, часть креста Спасителя, туника святого Людовика и несколько картин. Они находились в ризнице. Также сохранились 12 статуй апостолов и 4 евангелистов, так как на время реставрации их сняли с крыши здания. Уцелели и обе колокольни. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ на строительных лесах. Следователи уже допросили рабочих.





