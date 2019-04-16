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Экстренные службы ликвидируют остаточные возгорания в соборе Парижской Богоматери
Во Франции экстренные службы ликвидируют остаточные возгорания в соборе Парижской Богоматери. Основную структуру Нотр-Дама удалось спасти, однако ситуация остается сложной. Выгорели 2/3 площади крыши, обрушился шпиль и часть нефа. Символ Парижа и один самых известных памятников в Европе загорелся накануне вечером. Огонь тушили 9 часов. Легкую травму получил один из 400 пожарных, пострадали и двое полицейских. Катастрофу транслировали в прямом эфире по всему миру. Парижане собирались в группы и пели молитвы.
Уже известно, что несущие конструкции не пострадали. Огонь не затронул реликвии. Уцелели великие для всех христиан святыни - фрагмент тернового венца Иисуса Христа, часть креста Спасителя, туника святого Людовика и несколько картин. Они находились в ризнице. Также сохранились 12 статуй апостолов и 4 евангелистов, так как на время реставрации их сняли с крыши здания. Уцелели и обе колокольни. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ на строительных лесах. Следователи уже допросили рабочих.
Помочь пообещали и в ЮНЕСКО, а также в Еврокомиссии. На двух краудфандинговых платформах уже удалось собрать 24 тысячи евро. 100 тысяч на восстановление выделит семья французских миллиардеров Пино. Эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет не менее 10 лет.
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