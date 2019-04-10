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Экстренный саммит ЕС обсудит сегодня очередную отсрочку Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем нужно продление сроков. Ближайшая возможная дата выхода Королевства из Евросоюза - 12 апреля. Окончательное решение по срокам примут лидеры 27 стран ЕС. Любой из вариантов они должны будут поддержать единогласно.
Брюссель предлагает оставить дату открытой на срок до одного года при условии участия Великобритании в выборах в европарламент. Если такие условия Лондону не подойдут, то он может рассчитывать и на короткий перенос сроков Brexit - максимум до 1 июня, без участия в выборах в мае.
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