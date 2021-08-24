ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Экстренный саммит G7 по Афганистану пройдет при участии генсеков ООН и НАТО

Сроки завершения эвакуации из Афганистана граждан западных стран и помогавших им афганцев станут центральной темой на чрезвычайном виртуальном саммите лидеров "Большой семерки". К разговору приглашены генеральные секретари ООН и НАТО. Ранее официальный представитель "Талибана" указал, что Вашингтон и его союзники "спровоцируют последствия", если не выведут свои войска до 31 августа, как обещали сами.

Китай вообще считает, что США, а также Великобритания и Австралия, должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военнослужащими в Афганистане.

Соединенные Штаты являются первопричиной и крупнейшим внешним фактором в афганском вопросе, они не могут просто так сбежать. США неоднократно заявляли о своей приверженности делу содействия Афганистану в поддержании стабильности, предотвращении хаоса и мирном восстановлении. Но мы видели неоднократные сообщения СМИ о недобросовестных и нечестных вещах, которые совершила американская сторона. Я надеюсь, что США смогут соотнести свои действия со словами, взять на себя ответственность и реализовать на практике свои обязательства перед Афганистаном в плане развития и восстановления, а также гуманитарной помощи.
Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Эвакуация иностранных граждан через аэропорт Кабула, хоть и с перебоями, но продолжается. Проясняется история с угоном украинского военного самолета, который по слухам должен был вывезти из Афганистана группу украинских граждан. Как утверждает издание "Страна.ua", украинский военный борт в Кабуле зафрахтовали богатые беженцы из числа шиитов-хазарейцев. Они летели в Иран, заплатив за места "валютой и драгоценностями". Оказывается, украинцы зарабатывают на эвакуации немалые деньги. Потому МИД Украины сегодня так активно и развеял слухи о якобы перехваченном самолете.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все