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Экстренный саммит G7 по Афганистану пройдет при участии генсеков ООН и НАТО
Сроки завершения эвакуации из Афганистана граждан западных стран и помогавших им афганцев станут центральной темой на чрезвычайном виртуальном саммите лидеров "Большой семерки". К разговору приглашены генеральные секретари ООН и НАТО. Ранее официальный представитель "Талибана" указал, что Вашингтон и его союзники "спровоцируют последствия", если не выведут свои войска до 31 августа, как обещали сами.
Китай вообще считает, что США, а также Великобритания и Австралия, должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военнослужащими в Афганистане.
Соединенные Штаты являются первопричиной и крупнейшим внешним фактором в афганском вопросе, они не могут просто так сбежать. США неоднократно заявляли о своей приверженности делу содействия Афганистану в поддержании стабильности, предотвращении хаоса и мирном восстановлении. Но мы видели неоднократные сообщения СМИ о недобросовестных и нечестных вещах, которые совершила американская сторона. Я надеюсь, что США смогут соотнести свои действия со словами, взять на себя ответственность и реализовать на практике свои обязательства перед Афганистаном в плане развития и восстановления, а также гуманитарной помощи.
Эвакуация иностранных граждан через аэропорт Кабула, хоть и с перебоями, но продолжается. Проясняется история с угоном украинского военного самолета, который по слухам должен был вывезти из Афганистана группу украинских граждан. Как утверждает издание "Страна.ua", украинский военный борт в Кабуле зафрахтовали богатые беженцы из числа шиитов-хазарейцев. Они летели в Иран, заплатив за места "валютой и драгоценностями". Оказывается, украинцы зарабатывают на эвакуации немалые деньги. Потому МИД Украины сегодня так активно и развеял слухи о якобы перехваченном самолете.
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