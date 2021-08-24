Экстренный саммит G7 по Афганистану пройдет при участии генсеков ООН и НАТО

Соединенные Штаты являются первопричиной и крупнейшим внешним фактором в афганском вопросе, они не могут просто так сбежать. США неоднократно заявляли о своей приверженности делу содействия Афганистану в поддержании стабильности, предотвращении хаоса и мирном восстановлении. Но мы видели неоднократные сообщения СМИ о недобросовестных и нечестных вещах, которые совершила американская сторона. Я надеюсь, что США смогут соотнести свои действия со словами, взять на себя ответственность и реализовать на практике свои обязательства перед Афганистаном в плане развития и восстановления, а также гуманитарной помощи.

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая