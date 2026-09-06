Экзитпол: АдГ уверенно побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

Исторические выборы прошли в Германии. В восточной земле Саксония-Анхальт завершилось голосование на выборах в местный парламент. По данным экзитпола, "Альтернатива для Германии" уверенно побеждает на выборах, ХДС на втором месте. Явка стала самой высокой за 28 лет.

При некотором политическом везении, АдГ может взять под контроль ландтаг и получить право сформировать в Саксонии-Анхальт правительство. В свою очередь, это даст старт победному правому маршу по стране в целом.

Многие эксперты предрекают канцлеру Мерцу скорую отставку как политику, который привел центристов к самому крупному их поражению за всю послевоенную историю страны.

Между тем, немецкая полиция обнаружила 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в соседней Саксонии. Злоумышленники намеревались вызвать короткое замыкание на ЛЭП и тем самым нарушить электроснабжение.