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Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни

Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни

Настоящая научная сенсация! Это экзопланета K2-18b. Она находится на расстоянии 110 световых лет от Земли. И все говорит о том, что она может быть пригодна для жизни. Космический телескоп "Хаббл" позволил астрономам обнаружить водяной пар в атмосфере небесного тела. Кроме того, K2-18b вращается вокруг своей звезды в так называемой обитаемой зоне. Ученые также полагают, что температуры на планете напоминают земные, что позволяет воде оставаться в жидком состоянии. К сожалению, K2-18b находится слишком далеко от нас для запуска туда исследовательского аппарата. Поэтому изучать ее будут с помощью инфракрасного космического телескопа James Webb, который заработает в 2021 году.

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