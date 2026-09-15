Электоральная революция в Германии: АдГ выходит на первое место, Мерцу прочат скорую отставку

В Германии продолжается электоральная революция, которую обнаруживают соцопросы и эксцессы, вроде недавних выборов в Саксонии-Анхальт.

Правящую партию - Христианско-демократический союз - поддерживают только 18 % избирателей - таковы результаты общенационального исследования. Такие низкие рейтинги фиксируются впервые в истории.

При этом за "Альтернативу для Германии" высказались 30 %. Немецкие СМИ вовсю обсуждают уже не просто, уйдет ли канцлер, а когда и как он уйдет.

В сентябре состоятся земельные выборы в ряде регионов. Практически все они обещают обернуться торжеством правых и полным электоральным разгромом центристов, в первую очередь - союза ХДС/ХСС, который и представляет канцлер Мерц.