Тесла по-русски! Электрический концепт-кар CV-1 представил концерн "Калашников". Авто создано на базе кузова ИЖ-21-252 "Комби" и вполне сможет составить конкуренцию мировым лидерам в этой сфере. Его номинальная мощность - 220 кВт, запас хода - 350 километров. А до 100 километров в час он разгоняется за 6 секунд.