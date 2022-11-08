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Электричество и газ в Европе продолжают дорожать - режим жесткой экономии не спасает от роста цен

Электричество и газ в Европе продолжают дорожать. В октябре средний розничный тариф на голубое топливо в ЕС и Великобритании составлял почти 18 евроцентов за киловатт-час, это вдвое больше, чем год назад. При этом расходы домохозяйств увеличились на 67 %.

В Риме средняя цена на газ взлетела на 97 %.

Половина жителей Германии заявляет, что правительство не в силах помочь им пережить зимний энергокризис. Треть граждан жалуется на нехватку денег для оплаты коммунальных счетов. Издание "Голос Берлина" предупредило: в случае перебоев с электричеством в городе питьевой воды людям хватит всего на 36 часов.

Пока Европа задыхается от нехватки энергии, Минфин и Госдепартамент США непублично призывают крупнейшие банки страны продолжать операции с некоторыми стратегическими российскими компаниями в обход своих же санкций. Речь идет о Газпроме, Уралкалии и "Фос-Агро", пишет "Блумберг".

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