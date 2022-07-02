Электричество по карточкам и холодная зима - несладкие перспективы для процветающего Запада

Электричество по карточкам и холодная зима - такая перспектива светит европейским предприятиям. Об этом сообщает издание "Дойче Виртшафт Нахрихтен" со ссылкой на главу Международного энергетического агентства. Крупная промышленность Европы может столкнуться с урезанием газа из-за нехватки российских энергоресурсов.



Эксперт высказал опасение, что ситуацию может усугубить восстановление экономического спроса в Китае после снижения потребности на энергию во время пандемии. Министр климата и энергетики Дании уже заявил о возможности введения карточной системы на энергию, если Европа перестанет импортировать российский газ.