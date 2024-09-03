Электричество в Прибалтике дорожает

На минувшей неделе в Прибалтике наблюдался резкий рост оптовой цены на электроэнергию, он составил 12 %. Стоимость мегаватт-часа электричества достигла 115 евро. Причина - значительное сокращение собственного производства (одни только ветряки снизили выработку на 44 %). В общей сложности потребность региона удалось удовлетворить за счет собственного производства лишь на 63 %. До недавнего времени у прибалтийских республик сохранялась по крайней мере теоретическая возможность получать дешевую энергию из нашей страны и России. С февраля будущего года они выходят из энергокольца БРЭЛЛ, и цены на электричество будут зависеть от биржевых капризов. Особенно дорогим импорт электричества из Скандинавии становится зимой на пике энергопотребления.