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Электричество в Прибалтике дорожает
На минувшей неделе в Прибалтике наблюдался резкий рост оптовой цены на электроэнергию, он составил 12 %. Стоимость мегаватт-часа электричества достигла 115 евро. Причина - значительное сокращение собственного производства (одни только ветряки снизили выработку на 44 %). В общей сложности потребность региона удалось удовлетворить за счет собственного производства лишь на 63 %. До недавнего времени у прибалтийских республик сохранялась по крайней мере теоретическая возможность получать дешевую энергию из нашей страны и России. С февраля будущего года они выходят из энергокольца БРЭЛЛ, и цены на электричество будут зависеть от биржевых капризов. Особенно дорогим импорт электричества из Скандинавии становится зимой на пике энергопотребления.
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