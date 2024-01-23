Электроэнергия во Франции подорожает на 10 % с февраля 2024 года

Во Франции с февраля электроэнергия подорожает на 10 %. Это связано с прекращением действия так называемого тарифного щита, когда власти сдерживали цены в связи с ускоренным ростом тарифов в 2022 году, объяснил министр экономики и финансов Французской Республики.