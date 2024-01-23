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Электроэнергия во Франции подорожает на 10 % с февраля 2024 года

Во Франции с февраля электроэнергия подорожает на 10 %. Это связано с прекращением действия так называемого тарифного щита, когда власти сдерживали цены в связи с ускоренным ростом тарифов в 2022 году, объяснил министр экономики и финансов Французской Республики.

Напомним, предыдущее повышение стоимости электроэнергии, на те же 10 %, произошло в августе прошлого года.

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