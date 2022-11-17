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Элемент информационной войны коллективного Запада - создание псевдореальности. Что происходит на самом деле?

Один из элементов информационной войны коллективного Запада - создание псевдореальности. Например, из обычных протестующих, которые были бы наказаны за нарушение закона в любой стране мира, делают политических заключенных. На публику их якобы поддерживают еврочиновники.

Но что же происходит на самом деле? Разоблачение Марии Петрашко европейских депутатов и их лицемерного отношения к белорусским протестующим смотрите 17 ноября в вечернем эфире на "Беларусь 1". "Евросироты" - в рамках "Панорамы".

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