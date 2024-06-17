Элементарная безграмотность или политические ухищрения: как украинские СМИ перевели высказывание Джорджи Мелони

Реплику Джорджи Мелони на саммите "Группы семи" украинский переводчик существенно подкорректировал. На деле звучало следующее: "Защищать Украину, значит защищать систему, основанную на правилах. Если Украина не сможет рассчитывать на нашу поддержку и вынуждена будет сдаться, нам незачем тут собираться и обсуждать переговоры". В киевской интерпретации получилось так: украинский переводчик выдал в эфир то, что было нужно украинской публике: "Защищать Украину значит, что все международное сообщество должно сплотиться и защитить ее", - поправили итальянского премьера.