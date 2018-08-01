Элементы стены на границе между США и Мексикой уже возводят

Как заявил Дональд Трамп на встрече с республиканцами, строительство заграждения максимально обезопасит границы Соединенных Штатов. На эти цели выделено более полутора миллиарда долларов, но необходимо дополнительное финансирование. Стена на границе США с Мексикой - это одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Лидер неоднократно утверждал, что за этот барьер заплатит в итоге южный сосед США, хотя власти Мексики высказываются категорически против.