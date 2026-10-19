Елена Пономарева: ВНС - гарантия стабильности

Всебелорусское народное собрание прежде всего учитывает интересы народа, а это гарантия стабильности в обществе. Вот взгляд эксперта из Москвы на нашу модель народовластия.

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):

"Осмыслив многие проблемы и издержки западной демократии, пережив политические кризисы, руководство Республики Беларусь предложило свою модель. Это уникальный орган народовластия. Действительно, то, как он работает, беспрецедентно. Полномочия настолько высоки у ВНС, что оно может отменить решение любого государственного органа, даже решение главы государства. И в этом как раз-таки демонстрация того, что интересы народа и безопасность страны выше всего. Нет никакого другого органа, кроме органа народного волеизъявления, который бы так защищал эти интересы. Так что это не просто конституционный орган, это прямая связь между народом и властью, гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне".