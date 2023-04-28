Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов российских рублей, может отделаться домашним арестом в своем подмосковном коттедже. По предварительной информации, следствие не против такой меры наказания. Блогер на своих курсах обещала все и сразу, стоит лишь этого захотеть. Она смогла, видимо, исполнить и свое желание. Уголовные статьи, по которым проходит Блиновская, предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

