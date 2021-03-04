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Елена Бондаренко о здравоохранении, образовании и инфраструктуре Украины
Не оценили шутку, или Почему поругались Украина и Словакия?
Образование, медицина, проблемы социальной сферы - множество вопросов в Украине остаются без решения. Зато официальный Киев не оставил без внимания неудачное заявление премьер-министра Словакии Игора Матовича. Тот в ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины "Спутник V" сказал, что пообещал в обмен "Закарпатскую Украину". Шутку не поняли -министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем "Твиттере" предложил Матовичу обменять вакцину на несколько регионов Словакии. Также МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве и потребовал извинений. Вместо премьера извинился министр иностранных дел страны. Напомним, Словакия 1 марта получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.
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