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Елена Бондаренко: США больше не могут быть образцом для подражания другим государствам

Недавние события в США показали, насколько устарела и несовершенна политическая система страны, а блокировка соцсетей действующего президента продемонстрировала нетерпение иной точки зрения. "США больше не могут претендовать на то, чтобы являться образцом для подражания другим государствам. И лишились права на оценку действий других правительств". Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

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