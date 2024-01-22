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Елфимов о реализации Договора о создании СГ до 2026 года: Это будет лучший проект XXI века

Совместная работа Беларуси и России дает возможность предприятиям работать в том же темпе и быстро реагировать на изменения на рынке. В ближайшее время планируется разработать и обсудить проект документаоб основных направлениях реализации положений Договора о создании СГ на 2024-2026 годы. О том, что еще предстоит доработать и на чем сделать акцент, рассказал политолог Вадим Елфимов.

Экономическая повестка прописана очень хорошо, и она сама себя подстегивает. Тут все просто: если дело пошло, то оно требует новых решений и взаимодействий. Нужно просто завести машину и она поедет, а здесь она уже едет. Пока действительно не достает социально-гуманитарной сферы. Марк Твен говорил: "Если о вас не пишут в газетах, то вас нет". И именно это надо сделать для Союзного государства.
Вадим Елфимов, политолог, кандидат исторических наук

И здесь очень важна реализация медиахолдинга Союзного государства. Вадим Елфимов признается, что для него очень важны слова Президента Беларуси о том, что нужно продвигать этот проект, о котором договорились главы двух стран. "Ведь я как пиарщик, международник и политолог отлично понимаю, что без информационной составляющей и без гуманитарного обмена Союзное государство будет лететь на одном крыле. А если мы все это совместим - информационную и экономическую сторону в некое политическое взаимодействие, то это будет лучший проект XXI века", - отметил политолог.

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