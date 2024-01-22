Елфимов о реализации Договора о создании СГ до 2026 года: Это будет лучший проект XXI века

Экономическая повестка прописана очень хорошо, и она сама себя подстегивает. Тут все просто: если дело пошло, то оно требует новых решений и взаимодействий. Нужно просто завести машину и она поедет, а здесь она уже едет. Пока действительно не достает социально-гуманитарной сферы. Марк Твен говорил: "Если о вас не пишут в газетах, то вас нет". И именно это надо сделать для Союзного государства.

Вадим Елфимов, политолог, кандидат исторических наук