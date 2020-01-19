Елизавета II лишила Гарри и Меган королевских титулов

Уже не принц. Букингемский дворец опубликовал заявление о лишении принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов. Супруги больше не будут работать членами британской королевской семьи, не смогут представлять царствующую королеву Великобритании на официальных мероприятиях и пользоваться государственным финансированием. Кроме того, пара решила выплатить три миллиона долларов, потраченных из средств британских налогоплательщиков, на обустройство коттеджа Фрогмор, который останется их резиденцией в королевстве. К слову, в официальном заявлении Елизавета II поблагодарила супругов за работу и отметила то, как быстро Меган стала полноценной частью королевской семьи.



