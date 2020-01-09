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Елизавета II обескуражена поступком принца Гарри и Меган Маркл

Они намерены отказаться от полномочий членов королевской семьи

. Желание идти своим путем понятно, но это все непростые вопросы. Переговоры находятся на ранней стадии, заявили в Букингемском дворце. Королева "глубоко опечалена, а отец Гарри, принц Уэльский Чарльз, и старший брат Уильям раскалены от ярости". "Заявление Гарри не было ни с кем согласовано, это объявление войны монаршей семье", - сказал источник газеты "Сан" в Букингемском дворце.

Намерение принца и его жены жить то в Великобритании, то в Северной Америке беспрецедентное для членов монаршей семьи, пишет газета "Таймс". Издание поясняет, что они должны постоянно появляться на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.

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