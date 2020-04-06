Елизавета II обратилась к нации с телеобращением

"Мы это преодолеем"... Королева Великобритании Елизавета II выступила с телеобращением к нации. Ее Величество поблагодарила всех работающих в системе здравоохранения и тех, кто выполняет предписание властей и остается дома, чтобы снизить распространение коронавируса. Специальная речь стала всего пятой с 1952 года, когда Елизавета II взошла на престол.



В этот же день британский премьер Борис Джонсон был экстренно госпитализирован, так как у него все еще наблюдаются симптомы COVID-19 спустя десять дней после обнаружения заболевания. По сообщениям СМИ, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.



