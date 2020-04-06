3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Елизавета II обратилась к нации с телеобращением
"Мы это преодолеем"... Королева Великобритании Елизавета II выступила с телеобращением к нации. Ее Величество поблагодарила всех работающих в системе здравоохранения и тех, кто выполняет предписание властей и остается дома, чтобы снизить распространение коронавируса. Специальная речь стала всего пятой с 1952 года, когда Елизавета II взошла на престол.
В этот же день британский премьер Борис Джонсон был экстренно госпитализирован, так как у него все еще наблюдаются симптомы COVID-19 спустя десять дней после обнаружения заболевания. По сообщениям СМИ, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП