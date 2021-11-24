Елизавета II официально перестает быть королевой Барбадоса

Государство Барбадос провозгласило себя республикой: уже на будущей неделе Елизавета II официально перестанет быть королевой этой островной страны Карибского региона. Таким образом Барбадос, как заявлено, "окончательно и полностью порывает с наследием колониальной эпохи, которая принесла островитянам неисчислимые страдания".



Монархиями формально являются 15 государств британского Содружества наций, например, Канада, Австралия, Новая Зеландия. При этом королева остается формальным правителем всех стран Содружества и таким образом число ее подданных составляет более 2 млрд человек.Но барбадосцев уже на будущей неделе среди них не будет.