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Елизавета II официально перестает быть королевой Барбадоса
Государство Барбадос провозгласило себя республикой: уже на будущей неделе Елизавета II официально перестанет быть королевой этой островной страны Карибского региона. Таким образом Барбадос, как заявлено, "окончательно и полностью порывает с наследием колониальной эпохи, которая принесла островитянам неисчислимые страдания".
Монархиями формально являются 15 государств британского Содружества наций, например, Канада, Австралия, Новая Зеландия. При этом королева остается формальным правителем всех стран Содружества и таким образом число ее подданных составляет более 2 млрд человек.Но барбадосцев уже на будущей неделе среди них не будет.
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