Елизавета II покинула мир, как к ее наследникам относятся британцы?

8 сентября скончалась Елизавета II, которая правила Британией 70 лет. В годы Второй мировой королева успела простой санитаркой поухаживать за ранеными в госпиталях. При ней распалась империя, избавились от колониального гнета десятки народов, сформировалось в своем нынешнем виде Содружество наций, начались и закончились десятки войн, в которых принимали участие англичане. Елизавета казалась вечной, но пришла пора покинуть этот мир и ей. За прожитый королевой срок успели родиться и уйти на покой несколько поколений островитян. Как всегда, со смертью монарха скептики затеяли дискуссию: а не пришло ли время монархии смениться республикой?

Но об этом простой народ вряд ли спросят. Зато поинтересовались их отношением к монаршей семье. Обнаружилось вполне ожидаемое: четверо из пяти британцев относятся к Елизавете II с симпатией. Ради нее они готовы на любые жертвы, даже на мгновение остановиться в танце. Вот, скажем, как неоднозначно сообщило о кончине королевы "Радио дэнс", буквально на секунды прервав трек.





Другие представители семейства Виндзоров гораздо менее симпатичны англичанам. Чуть отстает от бабушки принц Уильям - он симпатичен трем четвертям сограждан. Теперешний король Чарльз нравится половине британцев, а вот принц Гарри с женой Меган на островах любовью не пользуются. Их искренне ненавидят 60 % англичан. А хуже всего с популярностью у принца Эндрю - младшего брата нового короля. За ним тянется длинный шлейф скандалов. В прошлом году, например, Эндрю даже пришлось откупаться, чтобы не сесть в тюрьму за развращение малолетних. Этого господина очень не любят 85 % британцев. Впрочем, какая, собственно, разница - народное мнение в данном случае ничего не решает.