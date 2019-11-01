Елизавета II разрешила досрочные выборы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. Ранее премьер-министр Борис Джонсон трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, и все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов. От голосования воздерживались лейбористы. Сам же Джонсон называет досрочные парламентские выборы единственным шансом приблизиться к Брекситу.