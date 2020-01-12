Елизавета II созывает семейный совет

Встреча пройдет завтра в поместье в Норфолке. Заседание связано с недавним решением принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей. Помимо самой королевы и Гарри, в совете также будут участвовать принц Чарльз и принц Уильям. Cама Меган сможет принять участие лишь в разговоре по телефону, так как она сейчас находится в Канаде.