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Елизавета II созывает семейный совет

Встреча пройдет завтра в поместье в Норфолке. Заседание связано с недавним решением принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей. Помимо самой королевы и Гарри, в совете также будут участвовать принц Чарльз и принц Уильям. Cама Меган сможет принять участие лишь в разговоре по телефону, так как она сейчас находится в Канаде.

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