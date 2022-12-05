Эмбарго ЕС вступает в силу на российскую нефть

5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти танкерами. Исключение - для нескольких стран, которые не имеют доступ к морю, они продолжат получать топливо из России по трубопроводам. Для нефтепродуктов переходный период продлится дольше, и запрет наступит 5 февраля. Вместе с этим страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на морские перевозки нефти на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен будут пересматривать раз в два месяца, первая процедура запланирована уже на середину января. Россия в свою очередь не намерена поставлять черное золото по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель.