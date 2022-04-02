Эмбарго на российские энергоносители больно ударит по карману европейцев

Французское издание "Ле Монд" публикует результаты исследования двух экономистов - Дэвида Бакаи и Эммануэля Фори. Они произвели многофакторный учет потерь среднего европейца от прекращения поставок в Старый Свет российских энергоносителей.



Французу это обойдется в 54 евро в год - сравнительно скромная сумма. Однако граждане других государств ЕС будут нести гораздо более чувствительные потери. Доходы латышей, венгров, эстонцев снизятся на 200- 250 евро. Абсолютными рекордсменами стали литовцы: их потери достигнут 1 750 евро в год - то есть фактически каждый гражданин лишится двух среднемесячных зарплат. Отказ от российских углеводородов будет стоить словенцам 700 евро, а болгарам -560.

Такое неравенство в распределении потенциальных потерь и определяет отчасти, отчего, например, Франция или Швеция требуют жестких санкций. Хотя самоубийственную позицию Литвы объяснить совершенно невозможно.