Эмили Гарленд проектирует съедобные особняки - от замков до Версальского дворца

Праздничное настроение уже повсюду. Создательница пряничных домиков из Великобритании удивляет очередным рождественским шедевром. Эмили Гарленд не просто кулинар, она научно проектирует съедобные особняки - от замков до Версальского дворца. В работе Эмили использует свой секретный рецепт без яиц. Заказов накануне Рождества хоть отбавляй. Десятки семей получат к празднику такое красивое и вкусное счастье.