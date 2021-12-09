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Эмили Гарленд проектирует съедобные особняки - от замков до Версальского дворца
Праздничное настроение уже повсюду. Создательница пряничных домиков из Великобритании удивляет очередным рождественским шедевром. Эмили Гарленд не просто кулинар, она научно проектирует съедобные особняки - от замков до Версальского дворца. В работе Эмили использует свой секретный рецепт без яиц. Заказов накануне Рождества хоть отбавляй. Десятки семей получат к празднику такое красивое и вкусное счастье.
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