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Эммануэль Макрон обвинил "желтые жилеты" в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил "желтые жилеты" в попытке уничтожить республику. Глава государства прервал свою деловую поездку и вернулся в столицу.

Париж встретил Макрона разбитыми витринами и разграбленными магазинами

Коммунальные службы пытаются привести в порядок город после очередной, уже 18-ой, акции "желтых жилетов". Большая часть протестующих собралась на Елисейских полях. Несмотря на то, что власти перекрыли улицу и закрыли несколько станций метро, "жилеты" разбивали витрины и грабили дорогие бутики. Сообщается, что протестующие даже стреляли из травматического оружия. Полиция применила водометы. Пострадали пожарный, 17 стражей порядка и несколько десятков "желтых жилетов". Около 230 человек были задержаны.

А премьер-министр Франции представит план по борьбе с беспорядками.

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