Эммануэль Макрон обвинил "желтые жилеты" в попытке уничтожить республику

Коммунальные службы пытаются привести в порядок город после очередной, уже 18-ой, акции "желтых жилетов". Большая часть протестующих собралась на Елисейских полях. Несмотря на то, что власти перекрыли улицу и закрыли несколько станций метро, "жилеты" разбивали витрины и грабили дорогие бутики. Сообщается, что протестующие даже стреляли из травматического оружия. Полиция применила водометы. Пострадали пожарный, 17 стражей порядка и несколько десятков "желтых жилетов". Около 230 человек были задержаны.

