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Эммануэль Макрон объявил о программе возрождения ядерной энергетики
Макрон объявил о программе возрождения ядерной энергетики. Новая энергетическая стратегия рассчитана на период до 2050 года. По плану президента Франции, уже в 2028 году начнется строительство атомных реакторов нового поколения. Это, по мнению французского лидера, поможет повысить энергетический суверенитет страны.
Я хочу, чтобы были построены шесть реакторов EPR-2 и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем
Всего планируется построить 14 реакторов. Президент Макрон также объявил, что при возможности хотел бы продлить срок службы электростанций более чем на 50 лет. Отказываться от возобновляемых источников энергии не собираются - наоборот, планируется увеличить в 10 раз объем получаемой от солнца энергии и в 2 раза - от ветра.
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