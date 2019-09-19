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Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте

Визит примирения. Положить конец кризису в отношениях между Парижем и Римом, выстроив диалог с новым итальянским правительством. Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте. Стороны признали существующий механизм приема мигрантов неэффективным и договорились выработать более совершенную систему автоматического распределения переселенцев по всему Европейскому союзу.

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